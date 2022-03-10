北市擴大定期票補助 加購共享機車30日方案最低59元起

台北市政府今 (10) 日宣布，攜手國內 3 家共享機車業者推出「公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案」，也就是說，有購買 1280 元定期票的民眾，加購共享機車 30 日方案，將享有 200 元的加碼補助，最低只須支付 59 元加購，除不限戶籍外，補助更放寬為 3 家業者各 1 次優惠。

為鼓勵民眾使用共享機車轉乘接駁公共運輸，或選擇共享機車作為臨時使用，北市府與 3 家共享機車業者 WeMo Scooter、iRent 及 GoShare 合作，自去年 5 月推出期限 30 日的定期票加價購共享機車優惠方案，價格各為 300、259 及 299 元。

民眾只要先下載「悠遊付 APP」及「共享機車業者 APP」完成註冊程序後，使用已記名之實體悠遊卡或悠遊付嗶乘車購買定期票，就可以至悠遊付 APP 加購共享機車 30 日方案。

北市交通局表示，每張定期票於有效期間內，可加價購買 3 家共享機車業者的優惠方案各一次，為了回饋及鼓勵民眾使用，只要於購買方案後 30 日內，定期票及共享機車方案皆無退票紀錄，每次皆可獲得 200 元補助回饋，相當於只要 59 元起，就可享共享機車服務。

北市交通局指出，該優惠方案不限民眾戶籍地，自即日起，凡加價購者皆可享有 200 元加碼補助，同時放寬補助由每月限 1 次，改為 3 家共享機車方案各 1 次。

北市交通局表示，希望鼓勵外縣市私人運具使用者改以共享機車轉乘接駁公共運輸進入台北市，進而改變用車習慣，多加使用公共運輸，減輕停車需求及私人運具使用，共同為潔淨家園盡一份心力。