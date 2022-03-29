台積電、三星爭取美520億美元晶片補助 陸行之提三點看法

彭博報導，二大晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 及三星均表態，希望爭取美國 520 億美元補貼本土半導體方案，對此，知名半導體分析師陸行之今 (29) 日提出三點看法，他認為，英特爾去年於美國政治新聞媒體《Politico》投書顯然已奏效，並建議台積電與三星可考慮暫緩在亞利桑那州的鉅額投資，避免成為競爭者的「職業訓練所」。

為確保晶片產能供應無虞，美國總統拜登提出美國競爭法案，包含提供 520 億美元的晶片生產補貼，以對抗中國日益強大的影響力。彭博指出，台積電與三星在回覆美國商務部的信函中，皆呼籲美國政府應讓國外晶片廠同享激勵措施。

陸行之今天在臉書上發表對此新聞的解讀，首先，他指出，台積電認為美國政府補助半導體公司不應該以總部設立地點來看，也應該考慮公司是誰持有的，像是台積電目前外資持有近 80%，美國資金占比超過 50%。

其次，陸行之表示，台積電要將大量在台員工請到美國幫忙開疆闢地，但看起來美國移民法似乎不太友善。

第三點，台積電建議美國發展半導體應集中在先進技術研發，而不是複製市場已經有的製程跟產能。他認為，這似乎有點廢話，因為新入競爭者通常都是先複製、再創新，全球僅有少數科技公司一開始就搞破壞式創新，但缺乏執行力，失敗率就較高。

英特爾先前曾投書建議美國納稅人的錢應該只能資助本國產業，陸行之指出，看起來，英特爾投書有效果，現在該是台積電及三星要考慮，若拿不到合理補助，是不是該暫緩在美國亞利桑那州高成本的投資，免得變成競爭者的職業訓練所。

