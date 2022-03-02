高市006688租金補助專案延至6月底 打造亞灣5G產業生態系

高雄市積極推動亞灣 5G AIoT 創新園區，去年 2 月獲中央支持投資百億，市府同步推出的「006688」租金補助專案原定今年 2 月截止，但因新創企業反應熱烈，市長陳其邁拍板，專案延長至 6 月底，希望持續在亞灣推動產業群聚，建立完整生態系。

高雄市府指出，除了原有已近滿租的鴻海 (2317-TW)、國城、台壽及成功等大樓外，亞灣 5G AIoT 創新園區空間有限，不少創新服務企業積極搶進，經發局呼籲有意加入全球 5G 供應鏈企業要把握機會。

經發局長廖泰翔指出，006688 專案提供進駐企業長達 6 年的空間租金補助，其中前 2 年免租金，第 3、4 年打 6 折，第 5、6 年打 8 折，盼藉此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及 5G AIoT 相關新創公司進駐。

廖泰翔表示，希望透過「以大帶小」方式在亞灣推動產業群聚，建立完整產業生態系，組成 5G 國家隊，將創新技術與應用服務推向國際，搶占全球 5G 供應鏈的關鍵地位。

廖泰翔表示，006688 租金補貼專案去年初推出迄今已有 70 多家國內外大廠及新創公司進駐亞灣，其中仁寶 (2324-TW)、亞旭、義隆電子 (2458-TW)、西基、夢想動畫及方陣聯合等已通過專案審查，資通大廠緯創 (3231-TW) 也正在申請中，現有 4 棟大樓辦公空間約 1.1 萬坪，進駐率已達 9 成，預計投資超過 8 億元，創造超過 1300 個就業機會。

經發局進一步指出，現有 4 棟大樓幾近滿租，著眼亞灣創新園區未來發展，今天同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少 1200 坪、租期至少 8 年的合法商辦所有權人，在今年 3 月底前均可申請納入 006688 專案指定辦公空間。「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至 6 月 30 日止。