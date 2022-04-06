震盪中有行情！0056規模稱霸 受益人數首衝破60萬人

台股震盪加劇，高股息 ETF 迎來買氣新高峰，「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 今 (2022) 年以來因俄烏戰爭、美國升息等因素影響，ETF 股價震盪而配息率走高的投資期待，帶動 0056 受益人數不斷成長，首度突破 60 萬人大關，再度改寫台股 ETF 的發展里程碑；0056 目前擁有超過千億元規模，也在國內高股息 ETF 熱潮中持續坐穩規模霸主。

國人投資台股 ETF 偏好震盪時布局，今年國際市場變數紛擾，加上台股上市櫃公司去年獲利亮眼、今年股息備受期待，高股息 ETF 掀起一波成長行情，其中，0056 為國內首檔高股息 ETF，有超過 14 年的發展軌跡，近年的人氣成長一年比一年快，今年受益人數持續有亮眼表現，且伴隨人氣增加，0056 的規模也頻創新高。

根據集保結算所資料顯示，0056 的受益人數自 2018 年來逐步加快，當時該 ETF 的受益人數僅 9 萬多人，2019 年成長到 17 萬人，2020 年達到 35 萬人，2021 年再成長到 55 萬人，以去年全年增加 20 萬人最多；而今年以來僅一季的時間，0056 受益人數又邁向 60 萬人大關。

元大投信表示，近年台股存股風氣興盛，這樣的趨勢也出現在高股息 ETF，0056 在去年底達成千億規模的里程碑，迄今規模屹立不搖，3 月更一度寫下 1200 億元的市場紀錄，是國內規模最大的高股息 ETF。

彭博資訊統計，2021 年台股上市櫃公司獲利超過 4.3 兆元，今年預估股息上看 2 兆元，高股息標的可望在低利環境提供較佳的收益率，0056 成分股如：長榮、中鋼、亞泥、華碩、廣達等，皆公布不錯的股利成績。元大投信建議，今年台股波動增加，但經濟指標透露長期的基本面走勢依然健康，加上台股除權息旺季多半有股息行情，投資人可定期定額高股息 ETF，作為穩健參與台股的方式。