俄烏衝突、通膨影響 今年筆電出貨估年減8.5%

俄烏局勢間接衝擊歐洲消費市場，加上原物料供應不穩、中國疫情升溫影響貨運物流等，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (31) 日示警，上半年電視、顯示器、筆電需求都將面臨修正壓力，全年來看，電視、顯示器出貨成長幅度也將收斂，筆電則受 Chromebook 需求大減，估全年出貨達 2.25 億台、年減 8.5%。

集邦指出，目前電視面板價格已自去年高點下跌 3-4 成，近乎觸底，不過今年整體運費成本仍高檔，以 65 吋電視海運費用為例，過往約 9 美元，但去年一度漲至 50-100 美元，預期將影響品牌廠旺季備貨規模，下修今年整體電視出貨量，從原 2.17 億台降至 2.15 億台，年增幅收斂至 2.4%。

顯示器同樣受俄烏衝突影響，加上宅經濟需求消退，集邦同步下修今年出貨展望，從原 1.44 億台降至 1.42 億台，年減幅擴大至 2.3%，其中，電競顯示器動能同樣放緩，估今年出貨量將降至 2610 萬台，年增幅收斂至 14%。

筆電則是三大應用中衰退幅度最大，集邦估出貨量將從原 2.38 億台，大幅下修至 2.25 億台，年減幅達 8.5%。

集邦進一步說明，筆電衰退主要有三大原因，首先是去年 Chromebook 在遠距教育需求帶動下，占整體出貨比重約 15%，但今年出貨動能轉趨疲軟，估全年出貨將衰退 5 成以上，約影響總出貨量 7-10%，其次，俄烏衝突讓多數筆電品牌停止對俄出貨，最後則是各筆電品牌皆下修今年度出貨量展望，平均下修 10-15%，顯示通膨導致品牌廠對未來需求展望相對保守。