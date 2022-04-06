〈商品報價〉運價疲軟 BDI連九跌續挫4%

散裝運價全線走弱，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (5 日) 下跌 94 點至 2213 點，跌幅 4.07%，連續第九個交易日收黑。

船舶經紀公司 Allied Shipbroking 最新周報指出，雖然散裝市場第二季有「相對積極」的開局，但全球市場的不確定性與波動性，可能增添加速下行的風險。

海岬型船運價指數 (BCI) 摔至一個月以來最低點，下挫 172 點至 1624 點，跌幅 9.58%，平均日租金下降 1427 美元至 13496 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 64 點，或 2.12% 至 2951 點；平均日租金下降 573 美元至 26562 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走低 57 點，或 2.1% 至 2660 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價維持 160.8 美元；連續月紐約鐵礦石回落 0.68% 至 162.75 美元。

財信期貨指出，鐵礦砂價格近來強漲，主要是受海外需求復甦、海運物流不順暢等短期因素等推動。而第二季是鋼企下游補庫存旺季，可望支撐鐵礦砂價。但仍需持續留意，中國經濟下行風險、房地產業復甦不穩及節能減碳等因素，恐壓抑需求端採購意向。