〈俄烏衝突〉戰爭爆發以來首例 俄羅斯鋼鐵巨擘將債務違約

俄羅斯鋼鐵和礦業巨擘 Severstal PAO 周三 (23 日) 表示，支付給投資人債券利息已遭花旗集團 (Citigroup) 凍結，很可能成為俄烏戰爭爆發以來首家債務違約的俄國企業。

俄羅斯過去一周雖然以美元支付外國債券持有者，成功逃過主權債違約，但投資人愈來愈擔心俄國和相關企業可能無法償付款項給外國債權人，即使這些俄企有意願也有財務資源償債。

Severstal 是歐洲第三大鋼鐵製造商，過半股權掌握在受英、歐制裁的俄國金屬大王摩達雪夫 (Alexey Mordashov) 手中。

Severstal 預定 3 月 16 日支付一筆美元債券票據，為期五日的寬限期在周三截止。Severstal 周三表示，付款遭凍結的原因出在監管調查，仍致力屢行償債義務，正和花旗磋商並申請付款所需的任何許可。

知情人士透露，Severstal 支付 1260 萬美元給花旗，錢已轉移到花旗的美國帳戶，但尚未交到債權人手中，因花旗告知 Severstal 需向美國外國資產控制局 (OFAC) 取得許可才能付款。

根據標普全球 (S&P Global)，若 Severstal 無法及時付款，將是六年來首家大型俄國企業違約。先前違約的是俄羅斯運輸商「遠東航運集團」(Far-Eastern Shipping Company)，該公司後來在 2016 年重整債務。

俄國另一家鋼鐵和礦商 Evraz 周二表示，已把 1890 萬美元債券利息款項轉移給法國興業 (Societe Generale) 的支付銀行，但不清楚款項是否已經交到投資人手中。

法興一開始拒絕該筆款項，因 Evraz 大股東之一是遭到西方制裁的俄國寡頭、英超切爾西俱樂部老闆阿布拉莫維奇 (Roman Abramovich)。

阿布拉莫維奇和摩達雪夫兩人，目前都未被美國列入制裁範圍。

關注俄國整體償債能力的投資人如今把焦點放在 4 月 4 日，當天俄羅斯有一筆規模 20 億美元的債券將到期。