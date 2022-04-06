鴻海、泰國能源巨頭PTT計劃為中企代工電動車

日經報導，泰國國家石油集團 (PTT) 與鴻海 (2317-TW) 成立的合資公司 Horizo​​n Plus 正和中國汽車製造商磋商，盼能就電動車代工達成協議。

PTT 旗下電動車子公司 Arun Plus 董事總經理 Ekachai Yimsakul 近期受訪時談到這項計畫。他說，Horizo​​n Plus 正尋求與中國合眾新能源汽車達成初步外包協議。

PTT 曾在去年 11 月與合眾簽署諒解備忘錄 (MOU)，與具有銷售紀錄的汽車製造商合作，將有助於 PTT 和鴻海打入電動車領域，並引導外包商進入泰國市場。

MarkLines 數據顯示，合眾去年電動車出貨量約達 7 萬輛，全球排名第 18 位，除了國內市場外，該公司正考慮為泰國生產右駕的電動車，並著眼於向印尼、馬來西亞等其他右駕國家出口電動車。

針對談判消息，合眾向日經表示，確實計劃與 PPT 在內等公司合作，一旦有具體進展，會向外界發布公告。

PTT 今年 2 月與鴻海攜手成立合資公司，計劃注資 10 億至 20 億美元，在泰國東部建立新的電動車工廠，初期年產能 5 萬輛，2030 年拉升至 15 萬輛。

Ekachai 表示，建廠計畫預計 2022 年中展開，共享生產設施將有助於節省時間和金錢成本，藉由鴻海開發的平台和軟體，希望能將鴻海在智慧手機市場的商業模式，複製到電動車產業。