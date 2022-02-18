市場對潛力科技股不理不睬 伍德：資金錯置史上最劇烈

方舟基金執行長伍德 (Cathie Wood) 周四 (17 日) 表示，現階段恐怕是人類有史以來遇過最嚴重的資金錯置，市場資金、基金經理人都過度集中於大盤，而非未來潛力技術。

伍德表示，現今基金經理人選股都向大盤靠攏，而不是在基因科技、電動車和人工智慧等這些可能改變市場遊戲規則的新趨勢上投資，這樣創造大規模資金錯置的現象，目前可能是人類有史以來最嚴重資金錯置的時期。

伍德表示：「大盤能有今日的表現來自於其中企業過去的成功，如果這些新趨勢是對的，新技術的企業將能顛覆市場。」她確信方舟投資的潛力新創價值將會重回疫前的高點。

方舟創新 ETF (ARKK-US) 今年迄今已有 40 檔成分股下跌逾 10%，該基金則下跌 26%，具 FactSet 統計，該基金過去 13 個月市值已縮水一半以上。

伍德認為，方舟所選的企業都具備新技術趨勢，未來股價勢必回到先前高峰。該公司投資標的包含元宇宙概念股 Roblox (RBLX-US)、Teladoc Health (TDOC-US) 與視訊軟體 Zoom (ZM-US) 等股票。

伍德重申，方舟將不會重回現今基金經理人的老路，在升息、通膨壓力加劇之際， Meta (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 這類大型科技股將面臨更大挑戰。