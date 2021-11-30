LG集團計畫投資13.6億美元 擴大北美電動車電池產能

據報導，由 LG 化學分拆出來、專注於動車電池等業務的 LG Energy Solutions 證實，計畫至 2024 年將投資 13.6 億美元，來擴大北美電動車電池的產能。

LG Energy Solutions 發言人在一封電子郵件中表示，這筆投資計劃旨在擴大北美工廠的電動車電池產能，目前的年產能約為 5 GWh。LG Energy Solutions 在美國、加拿大和墨西哥皆有工廠。

LG Energy Solution 先前曾宣布，計劃在未來 4 年內於美國投資逾 45 億美元，並僱用 10,000 名工人來擴大電池業務產能。該公司執行長 Kim Jong Hyun 表示，拜登政府對於新能源的目標，包含增加消費者補助、使美國政府車隊電動化等，也都是推動美國電動車市場持續成長的重要因素。

該公司也表示，這筆 45 億美元的投資，將使 LG Energy Solution 到 2025 年時，得以在美國兩個地點生產電動車的袋式電池、圓柱電池以及儲能系統，在美國地區增加 7000 萬度的產能。

LG Energy Solutions 先前曾與通用汽車 (GM-US) 合資，計畫在田納西州投資至少 23 億美元興建第二座電池工廠，預計 2023 年開始量產，電池產能約 35 吉瓦，未來每年能生產超過 50 萬輛電動車的電池組，以因應電動汽車市場不斷增長的需求。

全球第四大汽車製造商 Stellantis 也曾與 LG Energy Solutions 達成協議，為北美生產電池和模組，年產能達 40 GW，預計於 2024 年第一季投產。

LG Energy Solutions 以全球電動車市場為目標，並預期該市場將在 2022 年全面增長。目前該公司也已經開發出「無鈷」電池技術，有助於在未來持續降低電池內的鈷含量，以獲得更多競爭優勢。