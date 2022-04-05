〈能源盤後〉基輔市郊屍橫遍野 激怒歐洲各國 揚言追加對俄制裁 WTI原油重登100美元上方

原油期貨價格周一 (4 日) 收高，WTI 原油期貨價格在上周出現 2 年來最大單周跌幅後，周一重返 100 美元關卡上方，係因周末一些俄羅斯在烏克蘭燒殺擄掠的證據，引發歐洲領袖呼籲追加制裁俄羅斯。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.01 美元或 4%，收每桶 103.28 美元。

上周五 5 月 WTI 收在 99.27 美元，為 3 月 16 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.14 美元或 3%，收每桶 107.53 美元。

上周 WTI 原油期貨價格下跌 12.8%，Brent 原油期貨價格下跌 11.1%，均為 2020 年 4 月下旬以來最大單周跌幅。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收近每加侖 3.198 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 3.546 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.1%，收每百萬 Btu 5.712 美元。

市場推動力

在俄軍撤離基輔郊區後，烏克蘭當局表示，基輔市郊布查鎮 (Bucha) 屍橫遍野，目前至少發現 410 位平民屍體，可能是俄軍犯下的戰爭罪行，引發國際憤慨。

俄國當局則駁斥該行徑，並稱放送來自布查鎮的照片和畫面是在「挑釁」，目的是影響莫斯科和基輔當局之間的和平談判。俄羅斯國防部表示，這些畫面「又是基輔政權刻意安排的傑作」。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「只要俄烏戰爭相關的地緣治政不確定性持續，全球石油市場的恐慌搶購潮就會持續。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出：「歐盟仍不太可能禁止進口俄羅斯石油和天然氣，因為短時間內不可能找到天然氣的替代供應來源，所以若對俄羅斯施行禁運恐產生嚴重經濟後果。」

「儘管如此，在近期禁運俄羅斯能源的聲浪較沉寂且採購俄國天然氣的支付方式不確定性也下降之際，這類話題仍可能再次推動市場關注。」他說。

上周石油市場走勢震盪，係因美國宣布未來 6 個月釋出戰略石油儲備 (SPR) 100 萬桶 / 日，同時國際能源署 (IEA) 周五也宣布，其成員國亦將跟進釋放儲備。

其他消息，沙烏地阿拉伯阿美公司 (Saudi Aramco) 周一宣布，已調升對所有地區客戶的 5 月石油價格，4 種銷售給美國的石油每桶較 4 月漲價 2.20 美元。Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，這也是周一石油價格上漲的推力之一。

「然而，在上行中仍形成一些技術裂縫，意味著 WTI 原油可能邁向修正，低點回落至 90 多美元中段，而這樣的修正非常有可能在俄烏停火談判有任何正面進展的時候發生。」Richey 說。

與此同時，中國新冠疫情惡化，強化能源需求下降的預期。在清零政策下，中國上個月封鎖上海，為其最大城市與金融中心。

投資者也在衡量上周五晚間伊朗支持的胡塞叛軍與沙烏地阿拉伯聯盟軍隊在葉門宣布停火 2 個月的消息。近幾周因胡塞叛軍對沙烏地阿拉伯石油設施進行無人機攻擊，強化了原油市場的波動。