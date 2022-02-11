三大新事業產品線出貨增 致伸今年營收、獲利優於去年

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今年新事業佈局將有大幅進展，包括車電、資訊應用與消費應用都將成長，尤其車電新客戶將陸續出貨，並取得美系大客戶新廠認證，看好全年營收年增幅優於去年、至少 1 成，挑戰歷史次高；獲利也將優於去年。

車電方面，致伸汽車電子 (car ADAS) 延續去年強勁拉貨動能，今年將維持高成長，除了供應美系電動車大客戶北美、上海廠外，去年底也取得柏林新廠認證，此外，消費型電動皮卡新客戶也將開始出貨、貢獻營收。

消費性應用去年受到缺料影響，業績衰退，致伸表示，今年零組件缺料狀況逐步紓解，有望推升聲學相關產品出貨量增長，此外，消費性應用產品組合轉佳，提升 IOT、B2B 比重，加上警用相機、智能門鎖、監控、智慧家庭等新產品陸續推出，預期今年業績將恢復正成長，約 10-15%。

致伸資訊應用產品包括鍵盤、滑鼠、PC 相機模組、印表機等，隨著後疫情時代來臨，印表機等商用設備需求回升，混合式上班模式帶動筆電需求處於穩定態勢，推估業績將年增個位數。

致伸 1 月營收 58.8 億元，月減 12%、年減 18.1%；由於 2020 年第四季零組件缺料延遲出貨，導致 2021 年 1 月基期墊高，且聲學產品缺料未完全紓解、工作天數較少等，均拖累營收表現。

致伸認為，儘管 1 月營收下滑，不過警用相機與印表機等商用設備零組件供貨狀況改善並回復強勁需求，加上產品組合優於去年同期，1 月獲利仍有望優於去年，3 月則將受惠新產品出貨，營收回溫，本季營收有望與去年同期相當或小幅成長。