〈美律法說〉本季底缺料有望緩解 今年營收逐季攀升、優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，展望後市，總裁黃朝豐表示，隨著 3 月缺料狀況緩解、產能稼動率提升，下半年真無線藍牙耳機(TWS)、手機客戶進入出貨旺季，營運有望逐季成長，全年也有望優於去年。

展望本季各產品表現，耳機方面，商用耳機、TWS 仍有長短料缺料問題，產能利用率較低，預期營收將季減、年減 20% 以上；揚聲器因為 PC、NB 需求下滑，加上手機進入出貨淡季、供應鏈調整成本結構導致供貨不順，營收估季減 20% 以上，年減 10-20%。

美律電池業務部份，去年受惠客戶改變業務型態，營收年增 18%，預期動能將延續至今年，本季營收有望呈現雙增表現；麥克風去年營收貢獻翻倍，不過麥克風主要出貨給組裝廠，目前受到缺料影響、拉貨動能趨緩，預估本季營收將較前一季下滑，但較去年同期成長。

黃朝豐指出，本季仍面臨受到部分長短料、IC 晶片缺料狀況，將為全年最淡的季度，看好 3 月底缺料將獲得緩解，帶動第二季營收攀升，下半年迎接出貨旺季，全年有望呈現逐季走揚態勢，且全年營收優於去年。

至於毛利率方面，黃朝豐認為，由於第一季遇上農曆春節，工作天數減少，稼動率低，本季毛利率將比去年第四季下滑，不過仍有望維持去年同期水準，約 10%。