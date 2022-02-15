致伸新品拉貨強勁 本季營收小幅成長 全年續拚新高

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (15) 日舉行線上法說，展望後市，財務長蕭英怡表示，雖然去年 1 月基期高，不過今年 3 月新品拉貨動能強勁，預期本季營收有望持平去年同期或是小幅成長，全年營收、獲利則優於去年、續拚新高。

各產品線表現方面，蕭英怡指出，目前整體訂單能見度可看到第二季底，其中，商用產品中的印表機受惠居家上班降溫，辦公室換機需求增加，加上缺料緩解，本季業績將年增雙位數，另外鍵盤、滑鼠等智慧介面裝置則在電競需求趨緩，業績呈現持平。

視覺影像方面，致伸汽車電子 (car ADAS) 延續去年高成長態勢，其中，拿下美系電動車大廠柏林廠認證，並將以獨家方式供應，上海廠則正在進行新車款認證，此外，消費型電動皮卡新客戶也將開始出貨，初期出貨量不大、但金額高，看好該客戶中、長期發展。

再者，布局多年的警用相機今年將有顯著營運貢獻，蕭英怡表示，警用相機屬於政府標案，年複合成長率約 15%，去年受到供應鏈吃緊影響，業績持平，今年則在缺料緩解下將成長 30-40%。

聲學產品去年第四季雖然受到缺料影響，遞延出貨，不過後續將逐步拉高毛利佳的高階聲學產品比重，預估中長期比重從 25% 拉升至 30%，帶動整體獲利表現。

法人預期，致伸本季受惠印表機需求強勁，加上視覺影像產品組合優化，推升本季毛利率持平去年同期或小幅增加，獲利則會優於去年同期。

產能方面，泰國廠去年營收貢獻約 1.8-2 億美元，預期今年至少年增 50%，上看 3 億美元，並占整體營收比重約 10-15%；因應車用客戶市場布局，致伸也評估美國設廠計畫，預計第一階段會先在美國設置 HUB 倉，後續則考慮在德州設後段模組生產據點，不過目前仍在與客戶討論階段。

致伸指出，公司股利發放率約 50%，期望今年配息不低於 3 元，後續仍需待董事會、股東會討論。