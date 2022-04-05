今年首家建商籌資 亞昕送件擬辦現增

建商亞昕 (5213-TW) 已正式向金管會送件申報擬辦理發行現增股 4.4 萬張，以暫訂現增每股溢價 23 元計算，將自市場募集逾 10 億元資金，是今年以來的首件申報公開市場募集案件，主辦券商為台中銀證券。

台灣央行為抑制全台房價過度飆漲及市場投機，在 2021 年連續祭出四波「打炒房」的信用管制措施並於今年 3 月升息 1 碼，影響所及涵蓋購屋人及建商，其中對建商影響最大的在於，購地貸款最高成數由 6 成降為 5 成，仍需保留 1 成動工款，但增加要求借款人「切結於一定期間內」動工興建，藉此強化督促借款人加速動工，並增加住宅供給，避免資金流供囤地，同時對於餘屋貸款最高成數由 5 成降為 4 成。

上櫃建商亞昕目前股本為 34.7 億元，2021 年財報營收 30.49 億元，毛利率為 26.62%，年增 2.66 個百分點，稅後純益 2.53 億元，年減 58.46%，每股純益 0.73 元，截至 2021 年底的負債比為 79.25%，此次亞昕擬辦理發行現增股 4.4 萬張，將自市場募集逾 10 億元資金，主要目的也為償還銀行借款。

亞昕在新北市新莊副都心「亞昕森中央」及林口「昕銀座」都在 3 月動工，兩大建案總銷分別達 110 億元、50 億元，目前銷售反應熱烈，若營建工程如預期進度，將於 2025 年完工。

今年亞昕營運可望穩健成長，一方面，包括林口「昕聯心」、三重「昕悅灣」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等案預估總銷合計可達約 120 億元以上，目標預計動能。