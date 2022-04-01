印度第二大電信商估5G O-RAN下半年商轉 台網通廠添動能

全球、印度第二大電信商巴帝電信 (Bharti Airtel) 技術長 Randeep Sekhon 近日表示，公司正在專注 O-RAN 的發展，印度今年 5G 頻譜結標後 O-RAN 有望能同步商轉，網通廠可望受惠。

Sekhon 說道，O-RAN 將是巴帝 5G 服務重要的一部分，正積極開發完整 O-RAN 生態系統，並已在印度旁遮普地區 (Punjab) 進行試點，進展狀態良好。

Sekhon 表示，預估今年印度 5G 標案啟動後，屆時 O-RAN 發展會更成熟，可望在印度商轉；印度計劃今年 5 月舉行頻譜標案，8 月可望商轉。

Sekhon 指出，巴帝電信將不會向中興通訊、華為等中國電信商採購任何 5G 設備，將以 Nokia、愛立信這些傳統供應商為主，而 O-RAN 布局將會持續與 Mavenir 等供應商合作。

5G O-RAN 使電信網路拆為集中單元 (CU)、分布單元 (DU)、射頻單元 (RU)，同時軟硬體也同步開放，開啟電信級軟體新商機，Mavenir、Altiostar 這類軟體商也積極與網通業者合作開發 RU 等模組式產品。

目前中磊 (5388-TW) 與 Altiostar 合作開發虛擬化小型基地台，已向 O-RAN 先鋒樂天電信供貨；而台揚 (2314-TW) 攜手 Mavenir 合作推出遠程無線電頭 (RRH)，並出貨給樂天，智易 (2345-TW)、啟碁 (6285-TW)、明泰 (3380-TW) 等網通廠也都正積極布局，預計巴帝電信今年 O-RAN 商轉網通廠可望添動能。