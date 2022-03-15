〈環球晶法說〉認列世創費用影響 Q4獲利下滑逾3成 全年每股賺27.27元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (15) 日公告去年財報，去年第四季毛利率達 41.3%，創單季新高，但因認列支付給世創的交易終止費，影響 EPS 3.5 元，單季稅後純益 21.2 億元，季減 31.7%，年減 38.3%，每股純益 4.87 元；全年毛利率 38.1%、也寫歷史次高，稅後純益 118.7 億元，年減 9.4%，每股純益 27.27 元。

環球晶去年第四季營收 157.52 億元，季增 2.5%，年增 11.4%，毛利率 41.3%，季增 2.2 個百分點，年增 5 個百分點，營益率 30.6%，季增 0.2 個百分點，年增 8.1 個百分點；稅後純益 21.2 億元，季減 31.7%，年減 38.3%，每股純益 4.87 元。

環球晶去年營收 611.31 億元，年增 10.4%，毛利率 38.1%，年增 0.9 個百分點，營益率 28.9%，年增 1.3 個百分點；稅後純益 118.7 億元，年減 9.4%，每股純益 27.27 元。

環球晶今年 2 月初宣布併購世創破局，根據與世創合約，環球晶應支付 5000 萬歐元交易終止費，去年第四季因認列相關費用，影響 EPS 約 3.5 元，若排除此筆費用因素，環球晶去年仍將大賺 3 個股本、EPS 約 30.77 元，超越 2020 年的 30.11 元。

環球晶指出，去年受惠疫情加速數位轉型，支撐雲端服務、伺服器及高效運算蓬勃發展，半導體產業下游廠商資本支出迅速成長，加上 5G 在各地區急速發展，鞏固對半導體晶圓的強勁需求。

儘管前景光明，但環球晶認為，來自 Omicron 變異株、地緣政治摩擦、原料與能源價格飆升和運輸系統堵塞挑戰仍存在，隨著全球貿易多樣化，將積極加強本地供應、建立複數供應商和多樣化生產安排來增強韌性，以因應迅速變化和競爭激烈的局面。