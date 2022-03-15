〈環球晶法說〉徐秀蘭：2024年前產能都已賣光

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (15) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，供給仍持續吃緊，包括擴產、去瓶頸產能在內，今年至 2024 年產能都已賣光，8 吋、12 吋需求都很強勁。

截至去年底，環球晶預付款金額達新台幣 286.4 億元，其中光是去年第四季單季就增加 62 億元。徐秀蘭表示，今年以來，客戶預付款金額持續增加，對簽訂新廠長約的意願也很高，有些已接近敲定，今年預付款金額將持續成長。

環球晶去年第四季受惠漲價效益，加上產品組合較佳，帶動毛利率衝上 41.3%，創新高，徐秀蘭表示，今年整體 ASP 雖將較去年提升，但外在環境不確定因素多，包括匯率、歐洲運輸成本增加等，很難預估今年毛利率表現，但可望維持或優於去年第四季水準。

談及俄烏戰爭的影響，徐秀蘭則說，目前沒有看到對需求或供給造成的直接影響，環球晶歐洲廠區與烏克蘭都有一段距離，原料供給穩定，也沒收到客戶要求遞延或取消訂單，不過確實因戰事，導致歐洲廠區能源成本增加。

展望整體市況，徐秀蘭預期，半導體晶片短缺將延續至今年，且部分電子元件交貨時間將延長至 2023 年，晶片短缺狀況有望在 2 至 3 年後修正。

在車用半導體方面，徐秀蘭指出，汽車產業積極尋找晶片短缺解決方案，預計今年恢復正常供需水平，但俄烏戰爭對汽車產業帶來更多不確定性，而主要汽車大廠紛紛加大對電動車投入，以重新奪回市場優勢，加上政府政策支持，多數地區電動車市場都將逐步成長。