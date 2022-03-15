〈環球晶法說〉將建義大利首座12吋晶圓廠 產能2023年下半年開出

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 併購世創破局後，原規劃用於收購案的資金，部分將轉為資本支出，擴增 12 吋晶圓與化合物半導體產能；環球晶今 (15) 日宣布將在義大利新建 12 吋產線，成為義大利首座 12 吋晶圓廠，產能可望在 2023 年下半年開出。

環球晶 2 月宣布，今年至 2024 年總資本支出將達新台幣 1000 億元，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，其中 20 億美元用於擴建新廠，擴充產能涵蓋 12 吋晶圓與磊晶、8 吋與 12 吋 SOI、8 吋 FZ、SiC 晶圓 (含 SiC Epi)、GaN on Si 等大尺寸次世代產品。

環球晶此次投資地區橫跨亞洲、歐洲和美國，其中，義大利子公司 MEMC SPA 將新建 12 吋晶圓產線。環球晶表示，此次投資方案深獲歐洲客戶支持與肯定，並將在獲歐洲 / 義大利微電子投資相關的政府補助 (即 IPCEI-ME/CT) 後開始實施。

環球晶義大利新廠將專注開發 12 吋拋光和磊晶晶圓，以符合歐洲市場趨勢，加上已實施的 12 吋長晶與產能擴充計畫，環球晶在義大利將擁有完整且高度整合的 12 吋產線。

除義大利之外，環球晶表示，包括丹麥、美國、日本、韓國及台灣等各國據點擴廠計劃也如火如荼進行中。