〈台幣〉美元轉強 連2貶收28.705元 單周貶0.32%

外資今 (1) 日反手賣超台股逾百億並匯出，亞幣也普遍走低，新台幣兌美元匯率摜破 28.7 元關卡，一度貶近 1 角，終場貶勢收斂，以 28.705 元作收，貶值 8.3 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.125 億美元。新台幣周線連二黑，單周貶值 9.2 分或 0.32%。

由於俄烏談判暫無進展，使得避險情緒升溫，美元轉強，非美貨幣普遍走弱，新台幣兌美元匯率已連 2 貶，外資偏向匯出，出口商月初賣匯意願不高，今天匯價最低來到 28.72 元，貶值 9.8 分，終場貶幅縮小，收 28.705 元，貶 8.3 分，台北外匯市場成交值 11.76 億美元，元太外匯市場成交值 4.365 億美元。

美股周四全面殺低，台股電子族群今天遭空方狙擊，晶圓雙雄盤中挫逾 2%，大盤一度跌逾 200 點，不過，金融、航運扮演撐盤要角，加上台積電尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 67 點，收在 17625 點，守住半年線，外資反手賣超 106 億元，終止連 2 買。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天強彈 0.62%，歐元及日圓分別重貶 0.88%、0.81%，新台幣貶值 0.29%，韓元與新加坡幣均貶 0.28%，人民幣也貶值 0.25%，亞幣全面倒地。

美國周五即將發布非農就業報告，備受市場關注，根據調查，美國 3 月就業人數可望維持穩健增長，失業率進一步下滑，市場認為，若數據轉佳，聯準會於下一次 FOMC 會議中決議升息 2 碼的可能性大增。