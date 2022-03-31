調查：投資人首選高股息股 認為Fed政策失誤是最大威脅

根據 CNBC 的一項最新調查顯示，在如今高通膨且聯準會 (Fed) 升息的情況下，多數投資者選擇高股息的股票。此外，針對市場近期面對的最大威脅中，有近半的人認為是美聯準會 (Fed) 的政策。

針對約 400 名投資長、股票策略師、投資組合經理等專業投資人的調查顯示，有 30% 的受訪者考慮購買高股息股。

由於投資者正面臨升息、高通膨以及俄烏戰爭等不確定性因素，高股息股被認為是在這種時期創造收入的好方法。

貝萊德多元化資產策略投資主管 Michael Fredericks 也曾表示，由於近期股債齊跌的情況較以往更加嚴重，他更加看好派息的股票，因為對利率上升的敏感性低於成長股或債券。

金融股則是投資者中第二受歡迎的，大約有四分之一的受訪者表示他們將會購買銀行股，因更高的利率有望提高銀行獲利。

另外則有 21% 的受訪者表示考慮買進大型科技股，而有 13% 的受訪者表示他們將購買規模較小的高成長型科技股。

另一方面，在針對市場造成重大威脅的調查中，有 46% 的受訪者認為是美聯準會的政策失誤，另有 33% 的受訪者認為是美國通膨的飆升。剩下的 11% 則認為是俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

在 3 月 16 日，美聯準會宣布升息 0.25 個百分點，是自 2018 年 12 月以來的首次升息。市場預期今年剩餘 6 次會議都會升息，且 Fed 表示不排除將升幅擴大到 2 碼 (0.5 個百分點)。