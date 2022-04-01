〈紐約匯市〉避險資金流入 美元自兩周低點反彈 商品貨幣下跌

因俄烏談判缺乏進展，提振市場的避險需求，美元周四 (31 日) 自連兩日跌勢反彈，與此同時，美國宣布釋出史上最大規模的戰略石油儲備(SPR)，來緩解戰爭帶來的能源衝擊，拖累商品貨幣下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.57%，報 98.35，自三月中旬低點彈升。

俄烏衝突爆發以來，避險資金持續湧入美元，有望使美元在 3 月上漲 1.6%，第一季上漲 2.5%。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說，月末和季末的資金流動為匯市帶來一些波動，但在公布非農就業數據前，市場交易可能會較平靜。

為壓制高昂的油價，美國總統拜登 (Joe Biden) 周四宣布，5 月起每日將從戰略石油儲備中釋出 100 萬桶石油畫為期 6 個月。

拜登表示，美國已和國際能源署 (IEA) 的盟友合作協調釋出 SPR，此舉將使全球石油市場日產量超過 100 萬桶。

俄烏情勢方面，戰爭進入第五周後，本周稍早一度燃起停火希望，又隨著俄軍將攻擊焦點集中在烏克蘭東南方城市而消散。雙方預計周五 (1 日) 恢復和平談判。

BDSwiss Holding Ltd. 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，這激發了避險反應，拖累股市下跌，打擊對風險較敏感的商品貨幣。

上述消息促使油價大跌，拖累與油價掛鉤的商品貨幣，澳幣兌美元周四貶 0.36% 至 0.7484 美元，紐幣兌美元貶 0.6% 至 0.6932 美元。

另一方面，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布，從 4 月 1 日起，外國買家必須以盧布購買俄羅斯天然氣，否則將終止合約，試圖對歐美國家制裁俄羅斯的行動做出反擊。

俄羅斯盧布兌美元升 1.6% 至 83.2 盧布，為 2 月 25 日以來最高，連續九個交易日走強。受制裁影響，盧布兌美元匯率仍較去年貶近 40%。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級市場策略師 Christian Lawrence 認為，歐洲直接用盧布購買天然氣的可能性不大。

歐元兌美元周四貶 0.8% 至 1.1066 美元。因通膨飆升激發加速升息預期，歐元兌美元盤中一度觸及 3 月 1 日以來最高水平，達 1.1184 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯分析師 Antje Praefcke 稱，在能源危機和俄烏戰爭導致的經濟衝擊風險消除之前，歐洲央行 (ECB) 可能不會針對如何對抗通膨給出明確承諾，想要看到歐元繼續升值，可能還要一段時間。

截至台灣時間周五 (1 日) 約 7:00 價格：