晶圓雙雄壓盤、金融航運力撐 台股跌67點收17625點 周線連三紅

美股周四殺尾盤，那指及標普 500 指數均逾 1.5%，台股電子族群今 (1) 日也湧現賣壓，晶圓雙雄盤中挫逾 2%，大盤一度大跌逾 200 點，跌破 17500 點關卡，不過，金融、航運扮演撐盤要角，電子跌幅逐漸收斂，加權指數終場下跌 67.88 點，收在 17625.59 點，成交值 2286.55 億元，仍相當低迷。周線寫下連三紅，但本周累計下跌 51 點。

櫃買指數終場下跌 0.23%，收在 216.55 點，成交值 628.74 億元。上市櫃成交值合計 2915.29 億元。

晶圓雙雄今天遭到大舉調節，台積電一度跌逾 2%，下探 584 元，終場跌幅收斂收 589 元，聯電也挫逾 2%，收在 52.9 元；聯發科遭到外資調降目標價，一度跌至 893 元，創 5 個多月新低，終場驚險守住 900 元關卡；瑞昱、廣達、國巨、大立光等電子權值股賣壓也相當沉重。

IC 設計族群今天成為空方狙擊目標，股王矽力 - KY 重挫逾 3%，收 3315 元，一度遭信驊超車，信驊終場同步收 3315 元，雙方不分軒輊，譜瑞 - KY、力旺股價大跌 4-5%，祥碩也下挫逾 2%，台股目前剩下九千金，緯穎終場跌近 3% 再次失守千元關卡。

近來外資偏愛金融股，看好升息循環利多，連日加碼買進，今天市場傳出，新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 併購有譜，雖然距離成案仍有段路要走，但新光金仍爆量大漲，終場收漲 4.17%，其他包括永豐金、中信金、高雄銀、三商壽等均上漲超過 1%。

傳產方面，航運股今天表現有撐，貨櫃三雄中以長榮漲 2.6% 最為強勢，中櫃一舉亮燈漲停，志信勁揚 4.5%，航空雙雄受惠國內線機票漲價，連袂上漲逾 2%。鋼鐵族群普遍走揚，中鋼上漲 0.6%，春源、大成鋼、世紀鋼等也表現不俗。

