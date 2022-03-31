台股月線驚險收紅 三大法人買超19.11億元 首季下跌525點

台股電子族群今 (31) 日熄火，傳產族群也無力撐盤，金融股持續吸金，扮演撐盤主帥，但仍不敵大盤賣壓，加權指數終場下跌 47 點，收在 17693 點，成交值縮至 2270 億元，月線驚險收紅、終結連二黑，累計 3 月小漲 41 點，第一季則跌掉 525 點。三大法人合計買超 19.11 億元，外資與投信同調買超。

上市櫃今天成交值不到 3000 億元，交投偏淡，觀察三大法人資金變動情形，外資昨天回頭買超 220 億元，今天再加碼敲進 24.59 億元；投信買超 5.07 億元，為連 3 買；自營商則反手賣超 10.64 億元。三大法人合計買超 19.11 億元。

電子權值股方面，台積電今天震盪走低，失守 600 元關卡，終場下挫 0.5%，收 597 元；聯發科陷多空激戰，一度跌至 900 元，隨後短暫翻紅，終場又跌逾 1%，以 905 元作收；國巨、廣達、大立光等均下跌超過 1%。

受惠升息循環及高殖利率題材，金融保險類股指數盤中大漲逾 1%，攀上 1885 點，改寫近 25 年新高，其中包括合庫金、華南金、台新金、第一金、兆豐金等，股價上漲 1-2%，小型銀行股聯邦銀勁揚逾 4%，新產漲 1.6% 續創歷史新高，而金控雙雄漲勢相對較小。

傳產方面，航運股普遍走低，貨櫃三雄中以萬海跌勢較重，長榮、陽明力守盤上，航空雙雄走勢不同調，華航跌逾 1%，長榮航則小漲作收，其他包括遠雄港、四維航、志信、裕民等賣壓都偏重。

國內本土疫情持續延燒，各地都有多條傳播鏈，上海疫情嚴峻改為全面封城，使得防疫概念股再度成為多頭指標，其中醫材廠泰博抗原快篩試劑湧入急單，吸引資金進駐，今天大漲 7%，站上 200 元，創逾半年新高，亞諾法、寶齡富錦、毛寶、ABC-KY、康那香等漲勢也不俗。