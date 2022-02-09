美銀：Alphabet股票分割計畫 利好股價後市

谷歌母企 Alphabet(GOOGL-US) 最新財報傳佳績，並宣布 1 拆 20 個股票分割計畫後，帶動股價急漲。美國銀行 (BofA) 分析師認為，公司宣布股票分割代表看好股價後市，且預期強勁勢頭將持續下去。

美銀研究投資委員會 (BofA Research Investment Committee) 指出，Alphabet 目前事那斯達克綜合指數當中估值最貴的股票，每股交易價將近 2800 美元，一般投資人恐難以入手，一旦進行 1 拆 20 的股票分割，代表 Alphabet 交易價將落在每股 140 美元左右，有助於吸引更多投資人參與，提升交易流動性。

根據美銀分析，從歷史角度來看，標普 500 指數成分股中宣布分割股票的企業，未來 12 個月平均報酬率為 25%，遠優於大盤的 9%。

美銀分析師 Justin Post 表示，宣布進行股票分割的公司很可能看好股價後市，並預期優異表現將持續下去，一旦執行股票分割，可能吸引更多急於入手的投資人搶購股票。

Post 還稱，進行股票分割和更積極回購股票，顯示 Alphabet 管理階層對股東的態度已更加友善，若有更多企業跟進，採取對股東友善的姿態，後續可能引發一波股票分割浪潮，吸引更多投資人流入市場，從而為處境艱難的成長股帶來支撐。