〈俄烏衝突〉普丁要求不友好國家以盧布支付 天然氣價格聞訊飆漲

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周三 (23 日) 要求「不友好國家」以盧布作為天然氣的支付貨幣，天然氣價格聞訊飆升，市場憂心此舉恐加劇歐洲地區的能源吃緊問題。

普丁周三與政府部會首長召開會議時表示，俄羅斯仍將按照合約上規定的數量和價格，向這些國家供應天然氣，唯一不同點在於支付貨幣將改為盧布。

普丁說，俄羅斯政府和央行有一周的時間針對此事提出解決方案，俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom 也將針對手中的天然氣合約進行修改。

目前遭俄羅斯列入不友好國家名單的有美國、加拿大、澳洲、英國、歐盟成員國、日本、南韓、新加坡、瑞士、挪威、烏克蘭以及台灣等。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，各國不斷祭出制裁措施，使俄羅斯經濟陷入經濟孤立處境，但另一方面也凸顯歐洲對俄羅斯天然氣在內等產品的仰賴程度，已是全球關注的重要議題。

俄羅斯天然氣占歐洲總消費量約四成，今年以來，歐盟從俄羅斯進口天然氣金額每天在 2 億至 8 億歐元間波動。

俄國若將支付貨幣改為盧布，可能導致天然氣交易陷入混亂，在市場擔憂情緒推升下，歐洲部分天然氣批發價周三標漲 30%，英國和荷蘭的價格也大漲。

消息傳出後，俄羅斯盧布兌美元匯率一度突破 95 大關，升至三周高點，隨後於 1 美元兌 100 盧布左右震盪。

Gazprom 指出，截至 1 月 27 日，該公司對歐洲等國的天然氣銷售當中，58% 是以歐元結算，39% 為美元結算，英鎊約占 3%。

一位波蘭政府的高級官員指控，普丁的決定已違反合約中的支付規則，並表示隨著與 Gazprom 的天然氣供應協議於今年到期，波蘭沒有打算續約。