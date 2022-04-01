英國出現Omicron BA.1及BA.2混合體XE 傳播速度快10%

據英國《太陽報》等媒體報導，英國科學家現在正密切關注一種 Omicron 變種病毒，命名為 XE，是 Omicron BA.1 和 BA.2 的混合體。這一新變種的傳播速度，比先前最快的 BA.2 還高出近 10%。

報導稱，XE 在英國目前感染人數仍然不多，不足 1%，過去通報了 637 例。但是，它的發展的速度極快，甚至較 BA.2 還要高 9.8%，這代表 XE 具有大範圍流行的潛力。

BA.2 目前在英國占主導地位，造成疫情蔓延，據統計，如今約每 16 名英國人中就有一名感染了新冠病毒。BA.2 的增長率比其他 Omicron 病毒株高 75%。

英國衛生與安全局 (UKHSA) 最初認為，XE 的增長率與 BA.2 相近，但從截至 3 月 16 日的分析顯示，XE 的增長率比 BA.2 高 9.8%，而且有社區傳播現象。

UKHSA 醫學顧問 Susan Hopkins 指出，病毒混合並不罕見，通常在不同病毒株流行時出現，而且在疫情爆發至今，已經發現多款混合病毒，其中大多數會相對較快地消亡。

Hopkins 表示，目前為止，還不能確定 XE 是否具有真正的增長潛力，「還沒有足夠證據得出其傳染性、嚴重性以及對疫苗有效性的結論」。

除 XE 變種病毒之外，英國衛生安全局還在密切關注 XF 和 XD 變種。XF 和 XD 均是 Delta 毒株和 BA.1 的重組體。