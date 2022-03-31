沃旭完成大彰化風場首座風機安裝 目標年底前完工

離岸風電開發商沃旭能源今 (31) 日表示，上午已完成大彰化東南及西南風場首座風機安裝，去年雖受疫情等種種挑戰影響，風場海上工程仍如期推動，續朝今年底前完成 900MW 裝置容量目標邁進。

沃旭過去一年雖面臨疫情、氣候等種種挑戰，但從去年底至今，已安裝 2 座海上變電站、超過 50% 水下基樁以及四分之一的水下基礎，及 2 座陸上變電站成功併連台電，與安裝首支風機。

不過，因去年遇上三級警戒及天候等因素，沃旭去年底風場建置進度出現落後，而必須申請展延。對於今年如何趕上去年進度，汪欣潔表示，基樁須看天候安裝，部分套筒式水下基礎也須從南韓海運來台，考量天候及船期等變因，難以提供確切日期，只能說分秒必爭。

沃旭目前開發的第二階段潛力場址，除裝置容量 900MW 的大彰化東南及西南第一階段風場，要在年底完工外，仍有 920MW 的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，將於 2025 年完工，在潛力場址遴選及競標階段共取得大彰化東南、西南及西北達 1.82 GW 裝置容量，在區塊開發階段也有 5.7 GW 開發容量。

汪欣潔強調，未來將積極推動綠能建置，並透過分享自身企業策略轉型經驗，配合政府 2050 淨零碳排路徑圖，與台灣公私部門積極展開對話，推動低碳化進程。