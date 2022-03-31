空運需求激增 航空公司忙於將客機改裝為貨機

為解決海運受阻的問題，全球更多的貨品正轉向空運，但是，這並不是個完美的解決方案，在可見的未來，這一趨勢可能進一步推升通膨。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 數據，與 2019 年相比，2021 年航空貨運的運輸量增長了 6.9%。由於疫情造成數據扭曲，這次統計跳過了 2020 年數據。

貨運需求激增，而客運人數又因疫情下降，帶來了航空公司忙於「改機」。諮詢公司 AeroDynamic Advisory 指出，在過去的 30 年中，每年約 50-70 架客機被改成貨機，如今，這一需求飛漲，預計增加一倍以上，甚至到 2025 年，達到每年 180 架飛機改裝。

航空諮詢公司 Endau Analytics 創辦人 Shukor Yusof 指出，由於電子商務的發展，以及如今海運效率也不是很高，航空貨運預計繼續成長。

根據律師事務所 Reed Smith 數據，雖然全球貿易量僅 2-3% 經由空運，但以總值來看，卻占了全球貿易的 35%。相較之下，世界上約 90% 的貿易貨物通過海運運輸，運價比空運便宜 4 到 6 倍。

對航空公司來說，貨運現在業務營收的 30% 左右。根據 IATA 去年 5 月的一份報告，疫情前這一比例約為 10-15%。Yusof 解釋，這部分是因為國際旅客大幅下降，削減了客機的營運能力。

倫敦研究機構 Tellimer 消費者部門股票研究主管 Nirgunan Tiruchelvam 表示，隨著疫情後的經濟復甦，航空貨運量一直在上升，因為供應鏈的瓶頸持續存在。

Tiruchelvam 指出，近期油價上漲，航空運輸成本的增加將加劇通貨膨脹。由於各公司希望縮小疫情期間的損失，最終這些成本可能都會轉嫁給消費者。