聯發科再出手 斥9億元取得原相子公司91%股權

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日代子公司達發公告，共斥資 9.01 億元，取得原相 (3227-TW) 旗下原睿 91.05% 股權；由於原睿與達發同為 TWS(真無線藍芽耳機)SoC 的供應商，此次交易將有助達發進一步擴大市占率。

聯發科此次以每股 33 元取得原睿 27314 張股票，持股比達 91.05%，成為最大單一股東，取得目的為整合資源拓展市場。

原相也表示，公司與旗下原豐投資此次同步處分原睿 25769 張股票，交易總金額 8.5 億元，處分利益估達 7.19 億元，依現有股本推估，貢獻每股純益達 5 元，預計此次交易後，集團將不再持有任何原睿股份。

原睿原本為原相音訊事業部門，自 2019 年自集團分割出去，去年受惠 ANC(主動降噪) 新品獲各家品牌導入，營運明顯好轉，依照原相去年申報資料，原睿去年全年小賺 116.8 萬元，相較前年虧損 1.21 億元轉盈。

TWS SoC 市場近年隨著需求趨緩，加上中國新進者眾多，競爭壓力逐漸浮現，台廠也幾乎放棄低價市場，轉往品牌發展，現今仍存在於檯面上的除美系大廠外，也僅剩達發、瑞昱 (2379-TW) 以及原睿的解決方案。

市場看好，隨著原睿併入達發旗下，高階市場的競爭壓力可望趨緩，達發產品線也可更完善，對整體產業發展有益。