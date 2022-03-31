華碩AI雲創園區落腳淡水 旗下台智雲今年客戶拚倍增

品牌大廠華碩 (2357-TW) 旗下台智雲今 (31) 日攜手台灣大 (3045-TW)、輝達 (NVDA-US)，在淡水 AI 雲端園區舉辦首屆 AIHPCcon 台灣 AI 超算年會，華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，將在台灣杉二號經驗基礎下，持續助力產業數位轉型，也估今年 AIHPC 平台客戶將從去年 123 家倍增至逾 250 家。

華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑表示，AI 是台灣近年積極發展的重點項目之一，在政府支持下，華碩就與台哥大、廣達 (2382-TW)、國網中心合作，建置全球排名前 20 名的超級電腦台灣杉二號，後來更承接整個計畫、成立台智雲，透過在地優勢將應用落地。

吳漢章指出，台智雲可望結合華碩研發團隊，讓服務、技術可望繼續堆疊，同時藉由輝達 (NVDA-US) 協助，達成自動化軟體、快速更新，目前實際應用領域已涵蓋智慧醫療、自駕車、半導體、自然語言處理、智慧城市、混和雲、數位原生醫院等。

展望未來，吳漢章指出，華碩也推出 OneAI 平台持續進行 AI 創新、數據加值，預計今年第二季將再分別與台北市電腦公會 (TCA)、台灣大、台灣區塊鏈大聯盟等合作，分別執行資料 DaaS、5G 專網、國家級區塊鏈服務平台等專案。

吳漢章也預期，今年台智雲旗下 AIHPC 平台客戶可望突破 250 家，較去年 123 家，成長 103%，持續推進 AI 商業化進程，同時以作為 AI foundry 為目標。

值得注意的是，華碩日前才宣布以 5.4 億元加碼投資台智雲，加速高速運算、AIoT、5G 生態圈發展，也是集團近年在 AIoT 布局的重要一環，並規劃在淡水新設華碩 AI 雲創園區，未來也將邀請新創團隊進駐園區。