〈華碩法說〉首季筆電出貨可望維持年增4成 擬配42元現金股利

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日召開法說，展望本季，考量國際政經局勢影響，華碩估本季筆電、零組件與周邊產品出貨都將較上季下滑，但整體需求仍強，估筆電出貨仍可望年增 4 成以上，今也公布去年盈餘配發，每股擬配 42 元現金股利，配發率 70%，若以今日收盤價 379 元計算，現金殖利率約 11.08%。

華碩表示，考量近期俄烏局勢、通膨等因素，估本季筆電出貨將較季減 1 成以內，但年增 40%，零組件與周邊產品同樣季減 1 成以內，但可望與去年同期相當，而統計俄羅斯、烏克蘭地區個人電腦需求僅占全球約 2% 市占。

華碩共同執行長胡書賓說，上半年客戶訂單能見度仍健康，供應鏈料況供給也逐步收斂到可控範圍，現階段僅電源管理 IC(Power IC)、美系 IDM 大廠供給仍有一部分缺口，短期也未看到市場需求、價格出現向下劇烈波動，整體供需可望回復到健康水準。

胡書賓進一步表示，雖然短期華碩庫存水位較過往高，但隨著上半年市場需求、材料消耗、前線庫存去化後，整體庫存將回到正常健康水準。

通路方面，胡書賓指出，依目前來看，全球有 2/3 地區，包含美國、歐洲、亞洲等大部分國家地區通路庫存皆已回到疫情前正常健康水準，相比去年僅有 5-8 周庫存，現階段至少有 8-12 周安全庫存。

顯卡方面，胡書賓說，上半年能見度仍高，預期整體出貨、營收仍將維持年增 1 成以上，下半年狀況則還要觀察數位貨幣市場變化。

另一方面，華碩旗下轉投資網通廠亞旭電腦去年第四季單季轉盈，顯示轉型策略奏效，胡書賓表示，將持續以開源、節流兩策略改善亞旭營運，目前業務領域也涵蓋通訊、網通、車聯網等，認為今年在料況較去年改善下，營運可望再提升，不過首季遭遇疫情亂流，估亞旭首季將虧損約 1 億元。