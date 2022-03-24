華碩加碼投資台智雲5.4億元 攻高效運算商機

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (24) 日宣布將以 5.4 億元投資台灣智慧雲端服務股份有限公司(簡稱台智雲)，加速高速運算、AIoT；5G 生態圈發展，華碩表示，投資台智雲是近年布局 AIoT 的重要里程碑，未來將持續結合夥伴深耕製造、醫療、金融、智慧城市等 AI 應用領域。

華碩表示，自 2018 年參與台灣杉二號計畫，投入上百位 AI 雲端工程人員負責系統軟體的研發與整合，也成功讓台灣杉二號在 2018 年 11 月躋身全球超級電腦前 20 名，後續更利用先進冷卻技術打進全球綠能超級電腦前 10 名。

看準高速運算商機，華碩在去年正式成立台智雲團隊，由華碩全球副總裁謝明傑接掌擔任董事長，陸續取得台南市 AI 影像平台、中研院混合算力平台、客委會台灣客語語音資料庫、桃園捷運雲平台案等指標性合作案，也結盟輝達 (NVDA-US)、人工智慧科技基金會等策略夥伴，加速 AI 垂直領域新創發展。

華碩指出，投資台智雲後，將持續開發 AI 雲端核心技術，積極布局 ML、多雲架構、軟體定義數據中心、5G 混合雲端平台，今年初也成立 AI 雲創園區，未來規劃將大舉結合台灣杉二號平台、AI 雲創園區資源、華碩整合實力，加速發展 AIoT 與 5G 生態圈，並進一步協助台灣 AI 產業化、產業 AI 化。

台智雲也預計 3 月 31 日在華碩 AI 雲創園區舉辦第一屆台灣 AI 超算年會。