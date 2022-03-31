〈全家談展望〉4000店里程碑達陣 將發展成跨產業生活服務平台

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (31) 日宣布達成全台第 4000 店里程碑，第 4000 店也導入多項業界首創的創新設備，可滿足後疫情時代「快行動」、「懶商機」和「綠生活」三大消費需求，全家總經理薛東都表示，全家將朝「無所不在的跨產業生活服務平台」挺進。

全家在國內第 4000 店為板橋廣榮店，並導入首創的 APP 訂便當、餐食智取櫃等零接觸服務，同時規劃有 FamiSuper 選品超市、歐式麵包哈肯舖等專區，可全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化和家戶型的消費需求。

同時，全家引進 EC 雙溫寄取櫃、EC 自取滑軌櫃，也是超商首創，全力鞏固超商寄取件商機。

薛東都進一步說明，後疫時代民眾生活宅居化，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，且偏好更有效率的同時運用線上與線下購物渠道消費，而便利商店的密集據點和深耕社區兩大優勢，有利快速對接消費者「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費型態。

因此，全家除了在疫情期間，不僅於會員 APP 推出全 + 1 商城，提供各式冷凍調理食品，再輔以店長社群的揪團促購，讓消費者線上下單、就近即可快速取貨，此次則是在實體店舖推出 APP 訂便當功能、FamiSuper 選品超市等社區型的差異化服務，在邁入 4000 店里程碑之際，力拚打造最便利的生活平台。

全家董事長葉榮廷則提到，此次導入的多項創新設備，未來會分別將各種新功能複製到其他店型，其中，APP 訂便當已有 40 店測試中，消費者反應熱烈，預計今年可複製到 300 店，並拓展至晚餐時段，藉此進一步搶食正餐市場。