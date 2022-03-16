〈華碩法說〉去年三率三升大賺6股本 EPS 60元寫新猷

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日公布去年財報，受惠筆電、主板強勁需求支撐，去年第四季純益 120.58 億元，每股純益 16.2 元，轉投資亞旭也單季轉虧為盈，累計去年三率三升，全年稅後純益 445.5 億元，大賺 6 個股本，每股純益 60 元，單季、全年雙雙改寫新高。

華碩去年第四季品牌合併營收 1418.29 億元，季增 9.02%、年增 24.73%，毛利率 19.58%，季增 1 個百分點、年增 1.87 個百分點，營益率 8.69%，季增 0.39 個百分點、年增 1.47 個百分點，稅後純益 120.58 億元，季增 6.43%、年增 22.45%，每股純益 16.2 元。

累計華碩去年品牌合併營收達 5004.01 億元，年增 30.8%，毛利率 20.29%，年增 3.11 個百分點，營益率 9.64%，年增 3.01 個百分點，稅後純益 445.5 億元，年增 67.7%，淨利率 8.9%，年增 1.96 個百分點，大賺近 6 個股本，每股純益 60 元。

業外方面，華碩去年第四季業外獲利 17 億元，雖然較前一季下滑，但匯兌利益達 9.36 億元，且轉投資亞旭單季也由虧轉盈，單季純益達 3400 萬元。

產品營收比重方面，華碩去年第四季個人電腦 66.5%，零組件、手機則各占 32%、1.5%，全年來看，個人電腦占 64%，零組件、手機則各約 34%、2%，出貨地區則以亞洲占約 43% 最高，歐洲、美洲各占 33%、24%。

另一方面，華碩表示，根據市調機構 IDC 統計，華碩筆電 2021 年連 19 年蟬聯台灣地區銷售冠軍，隨消費者對筆電顯色要求提升，本月起將再推出一系列搭載英特爾 (INTC-US) 的 OLED 筆電機種，可望為營運再添動能。