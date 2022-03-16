〈華碩法說〉今年電競筆電出貨看增2成 營益率將力穩6%以上

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日召開法說會，展望未來，華碩表示，將持續擴大商用、電競、創作者等分散市場策略，其中，電競產品營收已占整體營收比重逾 4 成，縱使整體市場成長趨緩，預期今年電競筆電出貨仍可望年增 2 成以上，此外，華碩也對營運訂下長期目標，將力拚未來每年營益率都超過 6%。

華碩近年持續執行品牌金三角策略，也拓展出許多分眾化市場，其中，電競產品已成為營運主力動能之一，2021 年營收占比突破 4 成，相比 2017 年不到 2 成，大幅成長。

華碩共同執行長胡書賓表示，雖然今年筆電市場有雜音，但華碩近年持續擴大商用、Chromebook 等布局策略發酵，加上積極搶進電競、創作者等高階市場商機，對今年整體出貨仍審慎樂觀，估今年電競筆電仍將年增 2 成以上，未來 3-5 年也將保持雙位數成長。

近兩年全球面臨疫情干擾，意外帶動個人電腦需求成長，根據統計，疫後全球個人電腦需求將達逾 3.5 億台，相比疫情前約 2.5 億台，成長 35%、增加近 1 億台需求。

華碩共同執行長許先越也補充，華碩近年對內部各事業群都設定高於市場平均的成長目標，雖然市場普遍對 2022 年持保守觀望態度，但華碩仍審慎樂觀，希望營收、獲利仍可望同步成長，也力拚未來每年營益率都力穩在 6% 以上。

面對原物料不斷調漲，許先越說，去年漲價幅度皆有反映至終端產品售價上，雖然今年大環境狀況不同，但華碩將會從產品價值提升、產品創新方面進行反映。

法人也關心智慧型手機事業發展，許先越表示，去年華碩智慧型手機出貨約達 80 萬台，符合內部預期，隨新產品上市周期可望維持獲利，至於是否有折疊機等產品設計，內部仍審慎觀察中。