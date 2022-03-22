CoinDesk：橋水基金計劃投資第一檔加密貨幣基金

根據 CoinDesk 周一 (21 日) 報導，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 準備投資第一檔加密貨幣基金。

兩位消息人士透露，橋水基金計劃支持一種加密貨幣的外部投資工具，但目前沒有打算直接投資加密貨幣資產本身。

繼橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 去年 5 月公開表示持有部分比特幣之後，這項消息是目前為止最明確的信號，即這家全球最大避險基金認真將加密貨幣視為資產選項。

儘管如此，其中一位消息人士表示，與橋水的資產管理規模 (AUM) 相比，與加密貨幣相關的投資規模簡直是小巫見大巫，與此同時，也有其他知名的加密貨幣投資人正與橋水就投資這檔基金進行談判。

在這次報導之前，對橋水投資加密貨幣的消息就已眾說紛紜，曾有四名消息來源透露橋水將在 2022 年中進軍加密貨幣。不過，一位橋水發言人上月向 CoinDesk 表示，目前沒有打算投資加密貨幣，但有在進行研究。

針對 CoinDesk 周一報導，橋水並未回應評論請求。

美國總統拜登 (Joe Biden) 本月稍早簽署一項行政命令，要求主管機關對加密貨幣與數位資產相關政策進行評估，部分產業人士認為，這項命令消除了市場對美國全面禁止數位資產的擔憂，並將重點轉向如何適當監管這項新興資產。

目前已有數家避險基金開始投資數位資產，包含英國避險基金 Brevan Howard 和華爾街避險基金巨頭柯恩 (Steve Cohen) 的 Point72 資產管理公司。