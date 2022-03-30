美隆電將二度漲價 漲幅上看10% 上半年營運逐季增

音箱製造商美隆電 (2477-TW) 去年向客戶反映原物料成本，各產品線平均調漲逾 5%，不過近期原物料價格仍居高不下、供應鏈不穩，預計第二季將再次啟動漲價，幅度上看 10%，看好上半年營運可逐季跳升。

美隆電去年因應原物料與人事成本高漲，已向客戶調漲 5-10%，加上處分蘇州廠進帳貢獻獲利，去年全年毛利率 16.5%，年減 5.77 個百分點；稅後純益 16.38 億元，年增近 8 倍，每股純益 8.27 元，創新高。

美隆電表示，家用、商用音響拉貨力道與去年相當，尤其歐美市場需求持續強勁，訂單能見度可以看到今年中，不過隨著國際情勢不穩、供應鏈難以掌握，加上原物料價格維持高檔，目前已向客戶溝通再次漲價，預計第二季開始調整。

據了解，美隆電今年調漲幅度將與去年一致，平均上漲 5-10%，法人預期，今年上半年營收將持平去年，不過毛利率有望優於去年第四季的 16%。

車用布局方面，美隆電車用營收比重約 20%，主要提供揚聲器給 Tier 1 供應商，再打入陸系、日系品牌廠，公司指出，今年有機會加入電動車新客戶，不過目前仍在測試中，預計下半年會較明朗。

美隆電共有三座生產基地，台灣桃園廠已提升產線良率，未來將成為人才培訓中心；印尼廠目標 3-4 年營收比重可從 10% 提升至 45%，中國東莞廠則從 80% 降至 45%。