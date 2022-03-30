〈宏碁攻NFT〉躍居思偉達最大法人股東 今年擬再募資進軍海外

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 積極搶進元宇宙、NFT 市場，除旗下倚天酷碁 Acer Gadget 與思偉達 STARBIT 策略合作外，早在今年 2 月就投資思偉達，目前已躍居最大法人股東，思偉達執行長鄧萬偉今 (30) 日透露，預計 5 月還會有新一輪募資，並同步規劃進軍東南亞、中國、日韓等市場。

宏碁、思偉達均未透露實際投資金額，不過鄧萬偉說，元宇宙發展包含六大元素，分別是 AR/VR/XR、硬體裝置、服務提供商、遊戲、NFT 平台、IP(智慧財產權)，國際上以 Meta(FB-US) 等品牌廠最為積極想主導，因此與品牌廠合作推廣，有機會讓台灣在元宇宙發展追上國際。

鄧萬偉強調，思偉達旗下 Jcard 主打嚴選、審核制概念，並以娛樂、流行、藝術等三大領域為主軸，因此今年 KPI 目標並不會以追求 NFT 或 IP 數量為主要目的。

外界也好奇 NFT 平台營運模式，鄧萬偉說明，以 Jcard 為例，主要分為發行上架費、交易費兩項，其中，Jcard 對大型項目方並不收上架費，但會依據銷售金額以分潤模式，收取一定比例的交易費，至於對小型項目方則僅收取上架費，不收交易費。

鄧萬偉表示，思偉達去年第四季已單季轉虧為盈，全年則仍呈現小虧，不過因 NFT 平台部分交易是採非法幣交易，如泰達幣 (USDT) 等，礙於現行法規限制無法認列獲利，否則思偉達去年全年其實已經獲利。

展望未來，鄧萬偉說，目前思偉達仍以台灣市場為主，但中長期將以拓展國際市場為目標，已規劃 5 月再進行新一輪募資，目前包含東南亞、中國、日韓都有幾個合作案正在討論，認為最快今年就可望插旗海外。