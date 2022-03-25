〈生技中心展望〉複製台康生模式 今年將成立第6家生技新創公司

生技中心旗下三大技術 Tri-mannosyl ADC 平台、CHO-C 量產細胞株、細胞治療成果逐步發酵，其中，CHO-C 量產細胞株預計複製台康生 (6589-TW) 模式，預計今年獨立成新創公司，資本額約 2 億元，成為生技中心孕育的第 6 家生技新創公司。

生技中心自主研發的 CHO-C 量產細胞株，除了是亞太地區首個具有品牌的 CHO 細胞量產平台外，平台也提供多家廠商、共 14 件委託生產和細胞株開發服務，更在去年取得日本訂單，進軍日本委託市場。

執行長吳忠勳表示，由於 CHO-C 量產細胞株平台發展成熟，預計年底前成立生技新創公司，後續完成募資後，再與其他策略夥伴進行臨床試驗及進行委託代工服務，依循台康生的商業模式。

台康生的前身也就是生技中心的 cGMP 生技藥品先導工廠，專注在蛋白質藥品的生產與開發，技術涵蓋細胞株開發、製程放大、純化、蛋白質及醣類結構分析與品管等，隨著旗下生物相似藥完成解盲、獲得鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘支持，台康生成為亞太地區最大蛋白質製造商。

Tri-mannosyl ADC 平台方面，生技中心表示，目前已與歐洲、美國、日本、韓國等多家國際藥廠接觸，並與新加坡公司進行 ADC 共同開發的合作，此外，生技中心也透過該平台開發出抗體藥物複合體新藥，同時取得台灣、澳洲、日本、美國、加拿大及韓國等 6 國專利許可，估計今年將可技術授權產業。

細胞治療部分，生技中心研發出 CAR-T 與 iPSC，其中，建立 iPSC 幹細胞分化技術團隊，鎖定巴金森氏症與聽損障礙切入臨床應用，未來將朝眼睛、神經和免疫系統等治療需求發展。