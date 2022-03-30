高鐵延伸屏東案進二階環評 北捷環狀線東環段過關

環保署今 (30) 日召開環評大會，其中，高鐵延伸屏東案必須進入二階環評，由於路線經過仁武區時鄰近台塑仁武廠，環評委員要求交通部明確說明規畫以及影響減輕措施；而台北捷運環狀線東環段經委員討論後，最終環評順利過關。

開發單位交通部鐵道局表示，高鐵南延至屏東，將高鐵、台鐵串連成環島高效鐵路網，也可加快屏東對外連結，使南、高、屏形成產業鏈結，帶動屏東地區產業轉型發展與土地開發潛力，為國內區域均衡再發展的重要建設。

鐵道局說明，該路線是以高鐵左營站月台中心為起點，經過台 1 線、國道 1 號、國道 10 號，向東以隧道、路堤、路塹型式穿越鳥松丘陵區，再以高架方式跨越台 29 線及高屏溪進入屏東縣，總長約 17.6 公里，其中高架路段約 9.6 公里、平面及路堤路塹段約 5.6 公里、隧道段約 2.4 公里。

會中有民眾質疑該路線行經台塑仁武廠旁，是否有危險，有環評委員也提出質疑，高鐵南延都花這麼多錢，卻只有 10 分鐘車程，不如延伸到更南部，要求開發單位補充說明南延必要性與安全性。

環評大會最後要求開發單位應評估台塑仁武廠區與高鐵營運之交互安全風險、環境影響及替代路線可行性，研提具體影響減輕措施，加強說明開發必要性、效益，路線及新設站址區域發展考量等，並決議進入二階環評。

北捷環狀線東環段則順利通過環評，未來完工後，將可串聯其他捷運線，北機廠預計 2028 年底完工，北機廠旁的 Y22 站也規畫設置出入口，未來與五泰輕軌 F01 站銜接，南北環預計於 2029 年完工。