宏碁進軍NFT領域 投資新創思偉達科技

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 看好虛實整合成為生活常態，今 (17) 日宣布進軍 NFT(非同質化代幣) 領域，投資新創團隊思偉達創新科技，未來將結合思偉達布建的區塊鏈基礎設施經驗，並整合既有跨國技術含量，共同實現產業數位化願景。

宏碁表示，虛實整合常態將帶動軟硬體、IP 文創產業成長，新創團隊思偉達 2017 成立後，即推出亞洲第一間分散式交易所 STARBIT EX，創辦人鄧萬偉近年也致力推動台灣證券型代幣業務 STO，去年更成立「Jcard 這咖」NFT 發行交易平台。

在雙方合作上，宏碁指出，旗下子公司倚天酷碁今年就與 Jcard 這咖平台攜手，在藝人郭書瑤主演的電影中首創發行 NFT 支付對鍊的虛實整合紀念品，將 NFT 做為觀影後的數位紀念品，而 Jcard 這咖也曾發行峮峮、國際橋牌社、朱銘美術館、霹靂布袋戲、聯合報報時光等 NFT 數位商品。

宏碁認為，NFT 將是藝術數位化的嶄新機會，因此決定策略性投資思偉達，未來結合雙方優勢後，可望進一步協助集團內部跨入區塊鏈、數位藝術領域。

值得關注的是，面對元宇宙、NFT 熱潮，宏碁創辦人施振榮也指出，台灣已在全球硬體領域占有一席之地，後續要加強創作內容、新體驗發展，至於從領域觀察，娛樂應用將最先成熟，其次則為藝術領域。