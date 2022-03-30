〈財報〉飛機租賃巨頭Aercap：對俄曝險33億美元 在可控範圍內

愛爾蘭飛機租賃公司 AerCap (AER-US) 表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，其向俄羅斯出租的飛機和引擎淨帳面價值為 33 億美元，但其曝險部位「仍在控制範圍內」。

AerCap 是全球最大飛機出租商，截至 2021 年底，按帳面淨值計算，其 5% 的機隊租賃給俄羅斯。

在其第 4 季財報中，該公司表示已從俄羅斯收回並移除其擁有的 22 架飛機和 3 台引擎。

該公司表示，尚未確定其俄羅斯損失的減記規模。

諮詢公司 IBA 表示，當對俄羅斯實施制裁時，在俄羅斯航空公司向國外租賃的 515 架噴氣式客機中，AerCap 占 142 架。

在周三 (30 日) 的財報聲明中，該公司表示，它在 2021 年第 4 季度執行了 230 筆交易，其中包括 158 份租賃協議、42 筆採購和 30 筆銷售。

第 4 季經營活動產生的現金流為 17 億美元，是 2020 年第 4 季的 2 倍半。

歐盟競爭監管機構去年無條件批准了 AerCap 以 300 億美元收購奇異電氣 (GE-US) 的飛機租賃業務。全球最大的兩家飛機租賃公司之間的交易，創造出一個新的融資巨頭和飛機製造商空中巴士和波音公司 (BA-US) 客機的最大買家。

AerCap 表示，它打算完全遵循對俄羅斯實施的所有制裁，並補充說它已終止向俄羅斯航空公司租賃其所有飛機和引擎。

AerCap 說，「我們繼續努力從前俄羅斯航空公司客戶那裡收回更多的飛機和引擎，但目前尚不清楚是否能夠這樣做，或者這些資產在收回時的狀況如何。」

它補充指出，「預計最快會在 2022 年第 1 季確認我們在俄羅斯的資產的減記價值，但目前尚未確定任何減值的金額。」