全亞太區搶頭香！王道銀行導入消費可查詢碳排放明細

王道銀行 (2897-TW) 今 (30) 日發布消費碳排放明細功能，為台灣首家、全亞太地區首家採用萬事達卡 (Mastercard) 碳足跡計算器功能的銀行，只要是萬事達卡卡友，不論新舊戶，在網銀或 app 上就可以擁有查詢消費碳排放量的功能，希望藉此鼓勵消費者積極減碳。

王道銀行董事長駱怡君表示，近年積極推動綠色消費意識，此次王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器，藉由 API 串接萬事達卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額，估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量。

只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app 中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量，希望喚醒消費者日常消費中的減碳意識。

為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於 8 公克，即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼 0.1% 的優惠，優惠存款金額無上限。

此外，王道銀行今天還宣布新推出「低碳生活卡」，也是台灣首家推出由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的銀行，除了可享王道銀行一般卡友的國內外不限通路 1% 現金回饋無上限外，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於 8 公克，該月即可自動享現金回饋加碼。

駱怡君說，不是定位王道銀行為純粹的數位銀行，希望打造王道銀行為精品式銀行，追求 EPS 與 ROE，不到是跟股東交代，也是對社會有益且轉錢的銀行，今年預期企金業務獲利依然會較好。

至於是否擴大集團版圖，駱怡君表示，集團有銀行、票券、創投、租賃等，只要對集團有利，都沒放棄併購或採取策略聯盟，各行各業都會看，只要有更好的夥伴、時機成熟都希望合作。