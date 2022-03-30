亞洲最強對沖基金創始人錢濤：年底前投資須保守

面對俄烏戰爭持續、美國升息未歇、通膨壓力未止，投資人要如何因應四月到年底包括台股、陸股在內的亞洲股市？香港對沖基金無極資本公司創始人兼執行官錢濤（Tony Chin）認為，保守看待。

香港無極資本公司去年拿下亞洲對沖基金榜首，華爾街日報、彭博社及路透社等國際財經媒體，都相當重視錢濤對於市場激烈波動的看法和解讀。

今年三月中國公司在美國發行的 ADR、中資股票在美股的表現，堪稱是中國股票史上最震盪的代表作之一。持續低迷超過一年的中國股價，先是在俄烏戰爭等不利因素下出現重挫；但僅短短一周的時間，因政府出爐一系列利多政策後，又上演戲劇性大反彈。如此驚心動魄的演出，說明了市場根本就是不穩定和不確定。

錢濤接受「華爾街日報」訪問時表示，三月上旬的恐慌性賣壓，堪稱是中國公司 ADR 歷史上最重大的事件之一，投資者為了降低風險，基本上是不計成本的抛售。但短短 6 天後，包括中國領導人習近平最高經濟顧問劉鶴在內的多名官員，承諾積極推出有利市場政策，並維持資本市場穩定運行，股市立即出現谷底反彈暴衝式的翻揚。錢濤對華爾街日報說，中國政府這種強有力的表態支持資本市場是前所未見的。

面對目前變幻莫測的國際局勢，要如何看待四月到年底的台股、陸股和亞股？錢濤分析指出，從 4 月到年底，日本、台灣等亞洲股市將緊跟美股的節奏，持續受到美聯儲升息的壓力。從第二季度開始，日、台企業盈利增速將大幅降低，同時，美元利率走高打壓估值，亞洲股市將在倉位調整結束後延續下跌的趨勢。



另一方面，中國股市在明確的政策信號後，短期將持續震盪築底，耐心等待經濟見底。不過中國股市這裡會有兩個截然不同的主流預期，一是中國提前結束「動態清零」政策，全面開放，A 股將暴力拉升；二是房地產刺激政策不見效果，量價繼續跌，拖累經濟再下一個台階，A 股將再次探底。

俄烏戰爭持續，美國升息未止、通膨壓力未減，投資人要如何因應亞洲股市走勢？錢濤分析，俄烏戰爭影響亞洲股市的表現，主要來自於供應鏈和資本回流這兩方面。首先，亞洲國家普遍是能源進口國，同時工業製造產業的比重較高，俄烏戰爭導致能源短缺，並擾亂鋁、鈀金等工業金屬的供應，衝擊加工製造產業鏈，侵蝕中下游企業的利潤，其次，隨之而來的通脹將迫使美、歐、英國央行加快升息，引發資本流出亞洲股市。