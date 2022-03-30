〈遠傳拚減碳〉對內外雙軌並行 2030年總量降逾2成

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (30) 日表示，因應全球永續趨勢並落實減碳，將採對內節能減碳、對外結盟供應商與客戶的方式，目標 2030 年直接排放與電力溫室氣體排放總量較 2016 年降低 20.3%。

井琪分析集團電力使用，遠傳 2021 年用電量約 6.11 億度，其中基地台比重達 71%，其次為 IDC 占 14%、大型機房占 14%、門市占 2%、辦公室僅占 1%。

遠傳將旗下基地台導入混頻和休眠模式，減少基地台用電量並提高電力使用效能，每台基站一年平均可省 3700 度電、1.8 萬噸碳排；整體可年省 4800 萬度電，也就是 2.4 萬噸碳排，相當於 61 座大安公園。

據統計，過去 10 年全球行動通訊數據用量成長 287 倍，其中，台灣 2015-2021 年每月平均數據用量增加 3 倍，井琪表示，雖然 5G 基站用電量是 4G 基站的 1.63 倍，但是 5G 傳輸量大，能源效率卻是 4G 基站的 4-7 倍，且成本是 4G 的 4 分之 1。

另外 IDC、數據機房方面，井琪指出，機房透過 AI 大數據分析，每年約可省下百萬度用電；門市則加入電源管理中心，總用電量年省 10%。

井琪在開幕致詞時表示，國際組織跟政府近年重視地球環境及暖化問題，聯合國將 ESG 列入評估經濟的重要指標，不僅是關注環保、減少汙染跟廢棄物，更包含社會責任關注等。

井琪指出，地球暖化帶起全球海平面上升等問題，巴黎協定 COP21 訂下 2100 年全球溫度不能超過 1.5 度為目標，並進一步訂下 2030 年碳排減半、2050 年碳排淨零等目標，全球有 200 多個國家響應參與，但仍是一個挑戰。