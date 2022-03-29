〈台幣〉連7貶收28.765元 續創1年4個月新低

新台幣兌美元匯率今 (29) 日持續走弱，為連續第 7 個交易日貶值，盤中一度面臨 28.8 元關卡保衛戰，終場小貶 1 分，收在 28.765 元，續創 1 年 4 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 16.79 億美元。

新台幣兌美元匯率昨天摜破 28.7 元重要心理關卡後，今天持續往 28.8 元邁進，最低來到 28.79 元，貶值 3.5 分，不過，3 月僅剩最後幾個交易日，出口商保握時間拋匯，使得匯價並未進一步走貶。

新台幣匯率終場小貶 1 分，收在 28.765 元兌 1 美元，為 2020 年 12 月以來最低點，台北外匯市場成交金額 11.81 億美元，元太外匯市場成交金額 4.98 億美元。

俄烏談判傳出雙方有意做出讓步，台股今天擺脫頹勢，往 17600 點邁進，盤中指數一度翻黑，所幸在台積電尾盤拉抬下，指數小漲 28 點，收在 17548 點，外資賣超近 89 億元，為連 2 賣。

市場對於美國聯準會激進鷹派升息的預期越來越強烈，支撐美元指數衝上 99 大關，美債殖利率不斷攀升，吸引資金湧入美元，亞幣近期承受極大的壓力，日圓一度貶至 125 重要關卡，3 月迄今跌幅已超過 7%。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天下跌 0.31%，韓元強升 0.61%，歐元升值 0.46%，日圓也反彈 0.28%，新加坡幣小升 0.02%，人民幣收平盤，新台幣獨憔悴小貶 0.03%。