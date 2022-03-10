普誠今年營收拚增50% 車用訂單能見度長達2年

IC 設計廠普誠 (6129-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長暨總經理姜長安表示，今年汽車電子、消費性電子業績將同步成長，尤其汽車電子相關 IC 訂單能見度長達 1-2 年，晶圓廠也願意提供產能支援，期望今年營收年增幅與去年相近、50%。

姜長安表示，現今消費性電子訂單能見度較短，汽車電子則較長，強調過往車用 IC 訂單能見度約 1 年，但自前年第四季半導體供需失衡後，車廠為建立安全庫存，訂單能見度已長達 1-2 年。

姜長安也看好，普誠去年車用產品營收比重低於 4 成，預期今年隨著眾多產品陸續發酵，包括 HUD、車燈等新品陸續貢獻營收，今年車用營收比重將再拉升，估介於 4-5 成，且因車用產品獲利貢獻佳，將有助毛利率表現。

普誠也因車用產品訂單能見度高，去年起與晶圓廠簽訂不只 1 年的供貨協議，且由於產品生命週期長，晶圓廠也願意配合，有助公司在 8 吋晶圓產能吃緊下，取得產能仍較去年成長超過 1 成。

至於近日傳出 8 吋晶圓價格擬再度調漲，姜長安坦言，普誠 100% 晶圓供應皆來自 8 吋、6 吋，若晶圓代工報價上漲，普誠也會跟汽車電子合作夥伴進行友善協商，可望全數轉嫁，但未來若供需反轉時，晶圓廠報價下跌，也會據實與客戶溝通。

普誠去年營收 16.46 億元，年增 50.03%，毛利率 38.78%，年增 4.35 個百分點，營益率 7.03%，較去年轉正，稅後純益 1.14 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 0.63 元。