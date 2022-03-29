偉康去年純益創新高EPS 5.54元 每股擬配3元股利

偉康科技 (6865-TW) 今 (29) 日公布去年財報，受惠金融科技、資安產業需求成長，去年全年純益達 6587.3 萬元、年增 52.4%，改寫新猷，每股純益則達 5.54 元，董事會也決議去年盈餘配發，每股擬配 3 元股利，以今日收盤價 142 元計算，殖利率約 2.11%。

偉康科技去年營收達 4.4 億元、年增 51.9%，毛利率 36.51%、年減 0.21 個百分點，營益率 16.19%、年增 2.42 個百分點，稅後純益 6587.3 萬元、年增 52.4%，創下歷史新高，每股純益則達 5.54 元，則因去年登錄興櫃股本擴大，較前一年度下滑。

偉康科技看好數位金融、企業資安將是未來雙成長引擎，總經理連泓鈞也表示，預期後疫情時代，零接觸數位金融需求將快速成長，包含數位身分認證、線上申辦平台、視訊核身平台等，偉康今年也將進一步推出 OETH 雲端身分認證 SaaS 服務，鎖定金融、製造、零售、電商、遊戲、電信等領域應用。

偉康科技副總經理陳怡良也補充，偉康是 FIDO 國際聯盟成員之一，以無密碼、強認證技術切入數位身分解決方案市場，除已導入多家銀行與壽險等金融機構外，今年更把 OETH 雲端身分認證 SaaS 服務擴展到蘋果供應鏈廠商榮益科技，解決高資安防護標準的供應鏈稽核問題。