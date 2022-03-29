永豐金證券推動防疫健康新生活 展開千人健行活動

永豐金證券為鼓勵同仁養成運動好習慣，並落實運動企業的承諾，除了推動三球運動 (桌球、羽球、保齡球) 已成傳統，今年更以健行活動，將運動理念擴及全體同仁和眷屬，預計全台共舉辦 4 場，自 3 月 26 日由台北景美溪水岸揭開序幕後，4 月進行高雄港區健走巡禮、5 月台中大坑步道、6 月新竹十八尖山，預計超過 2000 人參與。

永豐金證券 3 月 26 日已於台北景美溪水岸展開第一場活動，有超過 1000 位同仁和眷屬報名，於景美到公館的河濱步道健走 3.3 公里，一起走向戶外，走出活力、防疫和健康，員工福委會並製送豐存股亮麗精美口罩。

永豐金證券表示，隨國內疫情發展，為員工打造滾動式健康促進活動，去年疫情嚴峻分流居家工作期間，舉辦「豐減重，樂活賽」鼓勵同仁在家不要變胖，獲熱烈響應；而今年隨著國內疫情趨緩，以低運動門檻的健行活動為敲門磚，鼓勵同仁養成運動好習慣，以運動健走守護健康和家庭，也更有本錢打拚事業。

而此次健行活動同步結合環保愛地球落實綠色生活推動，宣導運動自帶水壺減少一次性垃圾，活動中，永豐金證券邀請同仁針對生活中的綠行動，如隨手關閉不必要的電燈、自備環保餐具等，進行響應登錄，期待透過生活中的小動作，讓永豐金證券的家人們都能成為綠色行動尖兵，為地球環保永續盡一份心力。

永豐金證券強調，人才是公司最珍貴的資本，營運持續成長倚靠優秀人才團隊，因而相當重視員工的健康照護，除了社團活動、運動推廣，每 2 年提供員工健康檢查，安排醫生臨場諮詢提供同仁健康改善建議及關注要項。

若員工於工作中或生活上遇到法律、健康、心理、人際問題，都可以致電 24 小時 EAP 專線尋求專業諮詢及意見，搭配完善的團體保險、休假制度 (如疫苗接種假)、員工持股信託，永豐金證券全力打造令外界稱羨的理想工作環境。

目前永豐金證券 MA(儲備幹部) 和 STP(財富管理人才儲備計畫) 正積極招募中，歡迎應屆畢業或畢業兩年內人才，踴躍報名，加入永豐金的大家庭。